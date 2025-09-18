第八届世界与传统宗教领袖大会通过《阿斯塔纳和平宣言》

哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长、世界与传统宗教领袖大会秘书处秘书长玛吾林·阿什姆巴耶夫表示，本届大会取得了圆满成功。

- 可以说，此次大会卓有成效。该文件草案已提交论坛与会人员审议。世界和传统宗教领袖大会工作组和秘书处会议对宣言草案进行了详细讨论。大会认真考虑了收到的建议。我们希望《宣言》的主要内容能够为加强跨文化和跨宗教对话注入新的动力，并成为在应对现代世界挑战和问题的背景下制定共同步骤的基础。-阿什姆巴耶夫说。

据他介绍，该宣言还确定了第九届世界和传统宗教领袖大会的召开日期。

- 与会者一致支持2028年在阿斯塔纳召开第九届大会的建议。-他说。

值得一提的是，《阿斯塔纳和平宣言》将作为联合国大会第80届会议正式文件分发。

- 我们致力于深化跨宗教和跨文化对话，这是实现和平、社会稳定和全球合作的重要工具。在冲突和地缘政治对抗日益加剧的背景下，对话为和平与发展铺平了道路，而和平与发展是人类生存的基础。我们呼吁各国政府、国际组织、宗教领袖、政治家、专家、非政府组织、媒体代表，以及所有善意人士积极推动跨文化和跨宗教对话，以此作为人类团结的基础，促进宽容、尊重人权、包容与和平共处，摒弃仇恨与暴力，以加强各国人民和国家之间的和平与相互理解。-宣言称。

大会与会者还呼吁负责任地使用新技术，包括数字技术、人工智能和生物工程。

宣言还强调不应允许将人工智能用于歧视、仇恨或侵犯人类尊严的目的。有必要在人权和伦理原则的基础上制定人工智能使用的国际规范。

文件指出，尽管人工智能的发展取得了进步，但展现真诚同情和爱的能力是人类与生俱来的，这些品质的培养应成为人类人文精神和道德发展的基础。

- 我们支持哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的号召，即创建一个新的全球和平运动，以团结那些致力于克服分歧和冲突、加强各国人民之间信任、树立和平与正义理想的人们。我们计划加强国际对话，推动全球和平运动的目标，并与其他全球和区域平台合作，举办一系列国际活动——圆桌会议、会议和会外活动，以寻求促进和平与和解文化的有效途径。-宣言称。

据此前报道，9月17日，世界与传统宗教领袖第八次大会在哈萨克斯坦首都独立宫正式开幕，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席开幕式并致辞。

【编译：小穆】