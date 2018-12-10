澳洲科学家发表DNA检测法 10分钟就能查出癌症

哈通社/阿斯塔纳/12月10日 -- 据外媒消息，近日，澳大利亚昆士兰大学研究者称，他们在发现癌细胞放入水中会形成独特DNA结构后，开发了一种10分钟查出人类是否患有癌症的方法。

据美国有线电视新闻网报道，澳大利亚昆士兰大学研究者近日在杂志《自然通讯》上发表论文称，根据多次测试，研究人员发现了癌细胞在水中会产生独特DNA结构，这一发现可以比现有方法更早地帮助人类识别癌症。

"发现癌细胞DNA与正常细胞DNA拥有完全不同的3D纳米结构是一个巨大突破，这让我们只需要检查人类DNA就可以判断是否患有癌症。" 昆士兰大学马特(Matt Trau)教授在一份声明中说。



"这也将有助于廉价和便携式癌症检测设备的诞生，或许手机也可以用于诊断癌症。"他补充说。

世界各地的科学家们一直致力于寻找更容易识别癌症的方法，这可大大提高治愈的成功率。今年早些时候，美国约翰霍普金斯大学(John Hopkins University)的研究人员曾宣布他们开发了一种名为CancerSEEK的检测仪，通过鉴别血液样本中癌蛋白和基因突变的存在，可以检测八种常见的癌症类型。不过，美国研究人员补充说，该方法在可以被广泛使用之前，还需要做更多的测试。