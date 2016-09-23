《自然》杂志：DNA证据显示澳大利亚土著为地球最古老文明

9月21日出版的《自然》杂志刊文指出，最新的基因研究证实，澳大利亚土著文明是人类已知现存最古老的文明。

包括澳大利亚九名土著领袖在内的跨国研究团队收集了来自83名澳大利亚土著人的基因数据。

在这份报告出来之前，澳大利亚土著人只有三个全基因组序列图被绘制了出来（一个来自西澳大利亚沙漠里的一簇毛发，另外两个的出处未知）。

在《自然》杂志上发表的这一研究是目前对澳大利亚土著人规模最大的研究项目。有关澳大利亚土著起源的辩论已经持续了数十年，如今再次得到有力证据。

这项研究表明，根据已发现的证据，迁出非洲的人类只有一支，这群移民孕育了后来分布在全球的人类，包括巴布亚人和澳大利亚土著人。

来自剑桥大学和桑格研究院的研究员桑德胡（Manjinder Sandhu）说，澳大利亚土著人的大多数基因组可以追溯到7.2万年前的上述"走出非洲"事件。



研究人员收集DNA数据的地点



研究人员认为，5.8万年前，澳大利亚土著人的祖先从走出非洲的古欧亚人（Eurasian）中分离出来，继续向东开拓。相比之下，欧洲人和亚洲人的祖先是在4.2万年从中分离出来的。

又过了约8000年，澳大利亚土著的祖先抵达史前超大陆Sahul--现在的澳大利亚、新几内亚和塔斯马尼亚都在这片大陆上。澳大利亚土著随后一直生活在澳大利亚。

"对我来说，这份研究的重要性在于，它证明了我们土著人文明比澳大利亚其他人的存在时间都长，"澳大利亚土著长者沃尔（Colleen Wall）对CNN表示。

然而，这份研究的作者之一、格里芬大学的进化生物学家兰伯特（David Lambert）认为，需要针对来自非帕马-恩永甘语系（澳大利亚原住民所用语言）的其他澳大利亚土著人作进一步研究，因为他们可能会提供不一样的基因数据。

来源：界面