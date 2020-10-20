“Dolce”制药企业计划在阿拉木图州新建一座医疗产品生产厂

哈通社/阿拉木图/10月20日 —— 2020-2025年制药和医疗工业发展规划框架下，“Dolce”有限公司计划在阿拉木图“创新科技园”经济特区新建医疗产品生产厂。

政府总理阿斯哈尔·马明日前在政府会议上指出，制药业是经济领域的重要行业之一，是人民生活和健康安全的基础。会上，总理还就提高国产制药业的国家支持向相关部门下达了具体工作任务。

根据规划，哈萨克斯坦制药业产量和药品出口量将增长2倍以上。

值得一提的是，2020年1-8月，哈萨克斯坦制药业产值总额达815亿坚戈，同比增长34.1%。其中，“Dolce”有限公司贡献最多，产量增产58%。

为保障国产制药业的发展，“Dolce”有限公司计划在阿拉木图州新建一座医疗产品生产厂。工厂将生产一次性医用防护用品和其他100多种医疗产品，年产值将达1.5亿坚戈。此外，将为当地创造300多个工作岗位。

“Dolce Group”有限公司董事会主席叶烈娜·李表示，工厂将为国内市场供应价格实惠、质量优质的国产医疗产品。

【编译：小穆】