欧盟电动车热潮退温 2024年市场份额降至13.6%

专家将这一变化归因于居民对电动车的兴趣下降。2015年至2023年间，电动车年均增长率曾高达58%。截至2024年底，欧盟范围内使用中的纯电动车总数达587万辆，较2023年的443万辆增长32.4%。

电动车普及率最高的国家包括丹麦（51.3%）、马耳他（37.7%）和瑞典（34.9%）。而南欧和中欧国家表现相对落后，克罗地亚以1.8%垫底，斯洛伐克（2.4%）和波兰（3%）也名列后茅。

回溯历史，2018年前电动车在新车注册中的比例低于1%。此后，占比稳步上升：2020年达5.3%，2021年升至9%，2022年为12.1%，2023年峰值14.6%。欧洲统计局表示，未来趋势将取决于市场与技术因素。

值得注意的是，全球电动车销量整体仍呈上升趋势。

【编译：木合塔尔·木拉提】