突厥投资基金启动 理事会首次会议在伊斯坦布尔举行

突厥投资基金是突厥世界国家首个共同金融机构，旨在促进成员国之间的经济和商业合作。基金初始资本为5亿美元。

根据土耳其财政部的估算，到2024年底，突厥国家将成为世界经济的重要组成部分，经济总量将达到1.9万亿美元，人口将达到1.78亿。

拜巴扎尔沃夫指出，哈萨克斯坦高度重视突厥一体化的发展。

-哈萨克斯坦政府将全力支持突厥投资基金的运作。我们相信，突厥投资基金将成为成员国经济增长和发展的催化剂，促进成员国在实施联合项目方面的投资合作和有效互动。-他说。

突厥投资基金将重点支持成员国在基础设施、可再生能源、农业、旅游、信息技术等领域实施联合项目。这些项目的实施将着眼于创造新的就业机会和推动经济多元化。

通过积极参与基金的运营，哈萨克斯坦将获得融资、赠款和技术援助，并加强与突厥国家组织成员国的经贸合作。

突厥投资基金成立协议于2023年3月16日在安卡拉举行的突厥国家组织特别峰会期间签署。创始成员国包括阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和土耳其。

【编译：阿遥】