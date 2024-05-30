哈乌携手推动朝圣旅游 文化交流再上新台阶

玛尔哲赫帕耶夫在会谈中表示，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间的旅游合作正在积极发展。两国正在实施旨在发展跨境旅游的联合项目，游客数量逐年增长，特别是在朝圣旅游方面取得了显著进展。

他指出，乌兹别克斯坦拥有许多与伊斯兰文化相关的圣地，其中一些已被列入联合国教科文组织世界遗产名录。像浩罕、沙赫里萨布兹、撒马尔罕等城市都是世界著名的旅游和文化中心。玛尔哲赫帕耶夫强调，由两国共同实施的“Табаррук Зиёрат”项目，不仅促进了两国人民的相互交流，也吸引了来自其他国家的游客。

-我建议继续在这一方向上开展工作。相信实施联合跨境项目将对哈乌两国之间游客流量增长产生积极影响。“Табаррук Зиёрат”是一个独具特色的旅游产品，它不仅结合了古老的城市和遗迹，更重要的是展现了突厥国家的共同历史。我相信，两国拥有许多可以向市场推广的旅游目的地。-玛尔哲赫帕耶夫说道。

他表示，近年来，哈萨克斯坦的曼格斯套州已成为一个发展迅速的旅游目的地。这个地区不仅以其美丽的自然风光和度假胜地吸引着游客，而且还拥有丰富而神秘的历史。因此，他建议开发一条新的旅游路线，将曼吉斯套州与乌兹别克斯坦的旅游胜地连接起来。此外，他认为，有必要考虑扩大定期直飞航线的目的地。

【编译：阿遥】