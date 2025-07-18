哈萨克斯坦残疾运动员横渡巴尔喀什湖 用时13小时完成20公里挑战

穆塔利波夫表示，此次挑战的初衷是向自己以及全世界证明，即便失去一只手和一条腿，也依然能够克服极限、实现目标。他在社交平台Instagram上写道：

- 这次横渡是我对自己的证明，同时也是对世界的宣言——即使只有一只手和一条腿，也能够征服长距离。我也希望能打破一项世界纪录。

他目前正积极寻求赞助，以便将此次成就正式申报吉尼斯世界纪录。

2018年，穆塔利波夫在铁路工作期间发生意外，不幸失去一只手和一条腿。然而，这场事故并未阻断他对游泳的热爱，反而促使他更加坚定地投身训练。他最初在巴尔喀什湖开始接触游泳，随后在教练的指导下接受系统训练。

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2024年3月，穆塔利波夫在塔拉兹举行的游泳锦标赛中获得男子400米个人混合泳金牌。此后，他又成功横渡布拉拜湖，在1小时内完成2.5公里的距离。同年，他被授予哈萨克斯坦全国冠军称号，并于2025年获得“运动健将候选人”称号。

经过数月系统备战，穆塔利波夫于今年7月8日完成了横渡巴尔喀什湖的挑战，展现了顽强的意志，激励更多人超越身体局限，追求更高目标。

【编译：达娜】