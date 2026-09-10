库鲁尔泰议员建议启动本土AI肺癌早期筛查系统

据他介绍，在哈萨克斯坦的癌症疾病中，肺癌死亡率居首。每年有超过3000人被诊断患有肺癌。

“筛查的有效性已经得到证实。在美国，此类检查使死亡率降低了20%，而在意大利则降低了39%。对于每一名处于肺癌晚期的患者，国家需要投入6000万坚戈。最重要的问题不在于资金，而在于哈萨克斯坦人民的健康。”波诺马廖夫在库鲁尔泰全体会议上表示。

在这一倡议框架下，建议针对高危人群引入利用低剂量计算机断层扫描（LDCT）检测肺癌的国家级筛查机制。

据他介绍，哈萨克斯坦目前已经具备开展此类筛查的技术解决方案。2023年，在世界银行赠款支持下，各方开发了一套基于人工智能的肺癌早期发现和筛查系统，并在技术上与200家医疗机构实现对接。然而，该项目此后未得到进一步推进。

“鉴于上述情况，我建议查明利用低剂量计算机断层扫描开展肺癌筛查项目停滞的原因和因素，对该领域相关技术进行独立评估，同时明确项目启动期限和实施条件。”波诺马廖夫说。

值得一提的是，哈萨克斯坦库鲁尔泰10日通过新的议事规则，进一步明确立法程序、会议安排、议会监督以及议员履职等工作机制。根据新规，除涉及国际条约批准或废止的法案外，其他法案原则上均须经过三读审议。