劳动部扩大简化外国公民获取哈国永居许可的紧缺职业清单

根据规定，从事紧缺职业的外国公民可以通过简化流程获得内务部门的居留许可，无需确认其经济偿付能力。

永久居留证的有效期为10年或根据外国公民护照的有效期。

更新后的名单包括：

医疗保健领域：

神经外科医生

血液科医生

肿瘤学家

新生儿科医生

内分泌科医生

麻醉师-复苏专家

妇产科医生

儿科医生

放射诊断医生

自然科学、数学和统计学、工程、制造和建筑领域：

无机物技术研究工程师

有机物质技术研究工程师

医药工业研究工程师

矿物研究工程师

航空工程师

空间系统硬件和软件工程师

新技术新工艺引进工程师

激光设备工程师

纸浆、造纸、印刷和纤维生产技术研究工程师

医学放射化学工程师

医学物理工程师

纺织原料分级师

细菌学家

数字开发、创新和航空航天工业领域：

信息技术-基础设施架构师

软件架构师

软件开发人员

软件产品支持专家

移动应用程序开发人员

计算机游戏开发人员

人工智能工程师

大数据专家

信息系统架构师

应用程序员

信息和通信技术业务分析师

软件设计师

信息和通信技术项目经理

信息安全工程师

云计算专家

自动化工程师

万维网开发人员

程序分析师

高等学校信息技术与软件专业讲师、副教授、教授

信息安全专家

服务器管理员

应用程序开发人员

信息保护专家。

教育领域

工业培训专家（工程和工学）。

创意产业领域

平面设计师

图形动画技术员

插图画家

音响工程师

视频编辑

本命令自2024年5月21日起生效。

【编译：木合塔尔·木拉提】