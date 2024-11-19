哈萨克斯坦启动大规模交通网络现代化项目

哈里阿克帕罗夫介绍，哈萨克斯坦境内有13条国际交通走廊，包括5条铁路走廊和8条公路走廊。政府正在采取措施消除基础设施中的“瓶颈”，包括开发新运输路线和引入数字化解决方案以加速货物流通。跨里海国际运输走廊（TITR）和“北-南”交通走廊运输量正呈现积极增长趋势。预计到2030年，“北-南”走廊的货运能力将提升至2000万吨。

到2027年，计划新建1300公里铁路。目前的重点项目包括：将“多斯特克”车站的运输能力提升至每年3500万吨；缩短阿拉木图站的货运通行时间；减轻“萨里阿加什”站的运输压力。此外，还将为通往中国方向新增2000万吨的运输能力。

根据总统指示，为提升运输效率，到2029年前将对1.1万公里铁路进行维修，其中2800公里的修复工作已完成。同时，为提高库雷克港的货物运输能力，计划在港口新建一个谷物专用码头。此外，正在与阿布扎比港口公司合作建设“萨尔扎”多功能海运码头。这些举措预计将使哈萨克斯坦港口的年运输能力提升至3000万吨。

在公路建设方面，计划到2027年修建和重建1.2万公里公路，其中7000公里将在2024年完工，包括四条主要国际公路走廊的升级改造。此外，政府还将对36个边境口岸进行分阶段现代化升级，其中六个口岸的改造工作将于2025年启动。

【编译：达娜】