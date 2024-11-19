11:37, 19 11月 2024 | GMT +5
哈萨克斯坦启动大规模交通网络现代化项目
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦未来几年运输量将显著增长。据预测，出口铁路运输量将达到1.3亿吨，公路过境运输量将增长6倍。交通部副部长马克萨特·哈里阿克帕罗夫19日在政府会议上介绍了总统关于基础设施现代化和交通物流潜力发展的指示的落实情况。
哈里阿克帕罗夫介绍，哈萨克斯坦境内有13条国际交通走廊，包括5条铁路走廊和8条公路走廊。政府正在采取措施消除基础设施中的“瓶颈”，包括开发新运输路线和引入数字化解决方案以加速货物流通。跨里海国际运输走廊（TITR）和“北-南”交通走廊运输量正呈现积极增长趋势。预计到2030年，“北-南”走廊的货运能力将提升至2000万吨。
到2027年，计划新建1300公里铁路。目前的重点项目包括：将“多斯特克”车站的运输能力提升至每年3500万吨；缩短阿拉木图站的货运通行时间；减轻“萨里阿加什”站的运输压力。此外，还将为通往中国方向新增2000万吨的运输能力。
根据总统指示，为提升运输效率，到2029年前将对1.1万公里铁路进行维修，其中2800公里的修复工作已完成。同时，为提高库雷克港的货物运输能力，计划在港口新建一个谷物专用码头。此外，正在与阿布扎比港口公司合作建设“萨尔扎”多功能海运码头。这些举措预计将使哈萨克斯坦港口的年运输能力提升至3000万吨。
在公路建设方面，计划到2027年修建和重建1.2万公里公路，其中7000公里将在2024年完工，包括四条主要国际公路走廊的升级改造。此外，政府还将对36个边境口岸进行分阶段现代化升级，其中六个口岸的改造工作将于2025年启动。
【编译：达娜】