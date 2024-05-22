10:08, 22 五月 2024 | GMT +6
俄罗斯宣布启动第一阶段非战略性核力量演习
（哈萨克国际通讯社讯）俄罗斯启动核武器军事演习。俄罗斯武装力量总参谋部将在演习中就使用非战略性核武器进行演练。
据俄罗斯国防部消息称：
- 根据俄联邦武装力量最高统帅的指示，俄南部军区在总参谋部的指挥下开始第一阶段非战略核力量演习。
据悉，俄南部军区导弹编队正在演练如何获取“伊斯坎德尔”战术导弹系统专用弹药、装备导弹，并秘密移至发射区准备发射。
此外，俄空天军航空部队正在演练为包括“匕首”高超音速导弹在内的航空兵器装备特殊弹头，并飞入指定巡逻区域。
今年5月6日，俄罗斯宣布将开展非战略核武器的演练。俄罗斯国防部宣称，举行这一演习是“为了回应西方个别官员的挑衅性言论和威胁”，同时也是为了“维护俄罗斯联邦的领土完整和主权”。演习目的被定义为“对非战略核武器的使用进行演练”。
此前，2023年初，俄罗斯决定暂停与美国限制核武器条约，并表示很快将在白俄罗斯境内部署战术核武器。
俄罗斯总统普京于 2023 年 2 月在联邦议会讲话中曾指出核威胁的存在。他在评论法国总统马克龙向乌克兰派遣西方军队的表态时表示，“可能的干预”将带来“悲剧性后果”。
在2024年3月，俄罗斯总统普京表态称，从军事技术角度来看，该国已做好应对核战争的准备。
【编译：木合塔尔·木拉提】