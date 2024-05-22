俄罗斯宣布启动第一阶段非战略性核力量演习

据俄罗斯国防部消息称：

- 根据俄联邦武装力量最高统帅的指示，俄南部军区在总参谋部的指挥下开始第一阶段非战略核力量演习。

据悉，俄南部军区导弹编队正在演练如何获取“伊斯坎德尔”战术导弹系统专用弹药、装备导弹，并秘密移至发射区准备发射。

此外，俄空天军航空部队正在演练为包括“匕首”高超音速导弹在内的航空兵器装备特殊弹头，并飞入指定巡逻区域。

今年5月6日，俄罗斯宣布将开展非战略核武器的演练。俄罗斯国防部宣称，举行这一演习是“为了回应西方个别官员的挑衅性言论和威胁”，同时也是为了“维护俄罗斯联邦的领土完整和主权”。演习目的被定义为“对非战略核武器的使用进行演练”。

此前，2023年初，俄罗斯决定暂停与美国限制核武器条约，并表示很快将在白俄罗斯境内部署战术核武器。

俄罗斯总统普京于 2023 年 2 月在联邦议会讲话中曾指出核威胁的存在。他在评论法国总统马克龙向乌克兰派遣西方军队的表态时表示，“可能的干预”将带来“悲剧性后果”。

在2024年3月，俄罗斯总统普京表态称，从军事技术角度来看，该国已做好应对核战争的准备。

【编译：木合塔尔·木拉提】