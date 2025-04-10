21:17, 10 四月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦启动“E-Museum”项目 线上欣赏全国博物馆藏品
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦将于4月正式推出国家级虚拟博物馆门户网站“E-Museum”，博物馆爱好者届时可在线浏览全国各地博物馆的展品。
-计划于4月上线的‘E-Museum’虚拟平台，将整合哈萨克斯坦285家博物馆的信息，展示超过6.5万件国家博物馆馆藏展品，并支持以3D格式呈现部分文物。-文化和信息部部长阿依达·巴拉巴耶娃在首都举行的退役军人委员会全体会议上介绍说。
她补充道，为了广泛宣传托卡耶夫总统在国家库鲁尔泰大会上提出的重要倡议和指示，文化和信息部还制定了相应的媒体宣传计划。
会议期间，巴拉巴耶娃还通报了国家数字档案馆建设项目的进展情况。
-根据国家元首的指示，我们正在建立国家数字档案馆，旨在使哈萨克斯坦文化在全球数字平台上更准确、全面地展现。该项目不仅将确保档案资料以数字格式长期保存，还将拓展科研人员和广大公民对档案文献的获取渠道。我们计划逐步将档案文件和艺术藏品迁移至数字档案馆中。-她表示。
据此按报道，今年12月，哈萨克斯坦观众将迎来一部重量级影片的哈萨克语首映——《阿凡达》第三部预计将与原版同步在影院放映。
【编译：阿遥】