哈萨克斯坦启动“E-Museum”项目 线上欣赏全国博物馆藏品

-计划于4月上线的‘E-Museum’虚拟平台，将整合哈萨克斯坦285家博物馆的信息，展示超过6.5万件国家博物馆馆藏展品，并支持以3D格式呈现部分文物。-文化和信息部部长阿依达·巴拉巴耶娃在首都举行的退役军人委员会全体会议上介绍说。