迪士尼经典动画《莉萝与史迪奇》将推出哈萨克语配音版本 5月上映

此外，今年12月，哈萨克斯坦观众还将迎来另一部重量级影片的哈萨克语首映——《阿凡达》第三部预计将与原版同步在影院放映。

国际哈萨克语协会主席热万·肯杰汗吾勒近日在Jibek Joly电视台接受采访时表示，目前越来越多国际大制作影片开始提供哈萨克语配音版本，并在全国影院放映。

- 推动国际知名影视内容以哈萨克语在影院上映，是我们扩大哈语内容覆盖范围的重要组成部分。过去每年只有一两部影片以哈语播出，这主要依靠哈国本地赞助方的支持。而从去年起，情况发生了变化——我们开始向各大国际制片公司表达具体诉求，促成他们自掏腰包为影片制作哈萨克语版本。 - 他说。

据他介绍，去年已有四部影片以哈萨克语上映，包括皮克斯的《头脑特工队》（Inside Out）、《海洋奇缘》（Moana），漫威的《毒液》（Venom），以及年底上映的《狮子王：木法沙传奇》。

他强调，这一趋势标志着哈萨克语在主流文化传播中的覆盖面正在不断扩大，未来将有更多国际大片以哈语同步上映。

【编译：达娜】