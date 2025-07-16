伊犁阿拉套山区启动冰川湖水位降低工作以应对洪水风险

据专家介绍，随着洪水高发季节的到来，气温升高及山区强降雨的影响，导致冰川加速融化，大量水流涌入冰川湖。

紧急情况部表示，为预防紧急情况，目前已部署78个常设监测站和39个季节性监测站，全天候监测湖泊状况，确保及时应对任何变化。

Фото: ТЖМ

为开展冰川湖的勘察和预防工作，“哈萨克航空救援”股份公司出动直升机，向高海拔地区运送了工作小组及必要设备，并设立了水文监测站。

Фото: ТЖМ

目前，针对潜在危险湖泊的水位降低工作已全面启动，相关湖泊水位正被降至安全范围。此外，还进行了湖底测深勘察，以详细研究湖泊底部情况。

Фото: ТЖМ

“哈萨克防洪”机构对存在洪水和滑坡风险的区域及水利设施进行定期检查，并通过航空视觉勘察对洪水形势进行背景评估。据专家表示，目前相关区域的洪水风险处于可控状态，局势稳定。

Фото: ТЖМ

为确保洪水高发期民众安全，相关部门在山区针对游客、登山者及当地居民开展了安全宣传和教育工作。

紧急情况部呼吁民众在山区度假或进行徒步旅行时，严格遵守安全规定。特别是要关注最新的气象水文信息，了解并遵循洪水高发期的安全行为准则，这是预防风险的关键措施。

【编译：木合塔尔·木拉提】