哈萨克斯坦启动国际多指标类集调查 将覆盖24万户家庭

据国家统计局介绍，本次调查的主要目的是评估妇女和儿童的健康状况与福利水平，收集相关发展关键指标的可靠数据。这些数据将有助于更有效地监测妇女和儿童的福祉状况，并制定相应的政策和对策。

调查将从9月2日持续到11月29日，调查员将在全国范围内的城乡地区进行入户调查。问卷内容涵盖了生活和健康的各个方面，包括卫生保健、教育、培训等关键指标。根据不同性别，问卷设置了不同的问题。男性和女性问卷均涉及就业、教育、婚姻和心理健康等内容，女性问卷还包括产前和产后护理等问题。对于儿童，问卷分为两个年龄组：5岁以下儿童的问卷重点评估其发展和教养情况，而5至17岁儿童的问卷则重点关注童工问题和早期技能发展。

此次调查为自愿参与，所有收集到的数据仅用于统计分析，并将严格保密。本次调查得到了联合国儿童基金会（UNICEF）、联合国人口基金（UNFPA）和亚洲开发银行（ADB）的支持。

自1996年启动以来，全球已有118个国家进行了355次国际多指标类集调查。目前，包括哈萨克斯坦在内的27个国家正在参与第七轮调查。

【编译：阿遥】