哈萨克斯坦推动国际水利合作 签署五项重要文件

会上，联合国开发计划署驻哈萨克斯坦常驻代表卡塔芝娜·瓦维耶尔尼娅表示，面对洪水等自然灾害带来的威胁，各国需要加强协作，共同应对挑战。

会议期间，哈萨克斯坦水资源和灌溉部与多家国际合作伙伴签署了五份合作文件，旨在进一步拓展水利合作，提升水资源管理能力。

首份协议由水资源和灌溉部与西班牙Xcalibur Smart Mapping公司签署，内容涉及在哈萨克斯坦西部绘制地下水矿藏地图项目。

第二份文件是由伊斯兰开发银行、联合国开发计划署与水资源和灌溉部共同签署的合作意向声明，涵盖加强技术能力建设、推动数字化转型、改进洪水预警系统、提高气候适应能力，以及完善水资源政策等合作方向。

此外，水资源信息分析中心与欧亚开发银行签署了一项赠款协议，用于建设国家水资源信息系统。该系统计划于2026年完成，预计将提升水资源管理的透明度与效率，降低管理成本，并推动资源合理配置。

第四份文件由哈萨克水利国有公司与中国电力建设集团有限公司签署，旨在推动双方在水利领域的合作交流。根据协议，哈方将派遣水利专业人员赴中参加培训研讨。值得一提的是，首批由30名专家组成的代表团已抵达中国，开始为期两周的培训。

第五份文件是哈萨克水利国有公司与Primus Capital Almaty有限责任公司签署的合作谅解备忘录，内容涉及在哈国水利工程设施中建设小型水电站的项目合作。

【编译：阿遥】