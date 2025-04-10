首批哈萨克斯坦水资源专家在中国开展培训

此次培训系根据此前与中方签署的合作协议实施，相关费用由中方承担，未动用国家财政预算资金。

据该部消息，后续还将有3批由各25人组成的专家团队赴华培训，总计将有105名哈萨克斯坦水资源从业人员接受系统学习。

- 在部委推动下，逾百名哈萨克专家获得提升知识与专业技能的机会。中国在水利技术领域具备先进经验，学习中方在水资源管理和高效利用方面的做法，将有助于促进我国水资源行业的发展。此外，水资源和灌溉部也正积极与其他国家开展类似合作，推动更多国际培训课程落地。目前，已有部分专家在法国和日本完成培训任务。 - 水资源和灌溉部副部长努尔兰·阿勒达姆加洛夫在接受采访时表示。

据了解，早在今年3月，哈中两国水务主管部门首次签署了关于水资源领域的相互理解与合作备忘录。该文件旨在加强双方在水资源的可持续与高效利用、现代技术引进、替代水源开发与分配，以及人才培养和经验交流等方面的合作。

【编译：达娜】