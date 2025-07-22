劳动和社会保障部：哈萨克斯坦保持正向移民态势

她指出，2023-2027年移民政策构想正在实施，直接成果是保持了正向移民态势。近年来，国内劳动力流动性显著增强。在自愿迁移计划框架下，自2022年以来，约2.8万人完成迁移，迁移地区的负移民余额水平降低了4倍。

斯维特拉娜·扎克珀娃补充说：

- 当前采取的移民和侨民适应与融入措施，有效降低了北部地区移民流出的零值水平。

部长还表示，哈萨克斯坦已着手制定至2030年的移民与人口政策发展新纲领性文件。她指出，文件战略方向之一是提议建立统一的劳动移民数字化平台，用于管理国际和劳动移民，重点引入电子机制，优先筛选、登记和融入高素质人才。

文件还将加强非法就业、影子经济及虚假合同的监管，完善劳动条件监测，保护外籍劳动者权益，重新审视短缺行业配额，并扩大有组织的移民渠道。

为激励国内劳动力流动，提议采取综合措施：先建设基础设施，再实施迁移。同时计划通过就业体系引入新的激励机制，吸引劳动力前往劳动力短缺地区。

斯维特拉娜·扎克珀娃表示，针对劳动力短缺地区的特点，将制定区域定居计划。在民族回迁制度发展框架下，侨民的地位、登记和支持（包括通过“侨民”数字化平台）将是重点任务。

区域定居计划将根据劳动力短缺地区的特点制定，计划仅将回迁的哈萨克族分配到人口短缺地区。此外，将进一步完善适应措施，包括住房、教育、语言融入和职业指导，并监测融入和反馈机制的有效性。

【编译：木合塔尔·木拉提】