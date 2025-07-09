阿斯塔纳动漫展即将启幕 将为哈萨克斯坦经济带来多大收益？

据活动总策划娜塔莉娜·阿布拉什基娜介绍，2025年阿斯塔纳动漫展的规模显著扩大，展期也由以往的3天延长至5天，预计将吸引超过75,000人参与，其中包括不少于10,000名外国游客。

主办方估算显示，一名外国游客在阿斯塔纳的日均花费为11.8万坚戈，平均停留时间为3天。因此，仅外国游客带来的乘数经济效应就将超过35亿坚戈，涵盖住宿、餐饮、交通、娱乐和购物等领域。

专家指出，此类大型文化活动不仅提升了哈萨克斯坦的旅游吸引力，也有力推动了创意产业与中小企业的发展。

今年的Comic Con阵容尤为强大，首次邀请三位好莱坞明星亲临现场：

安迪·瑟金斯：英国演员、导演，动作捕捉技术先驱，代表作包括《指环王》《猩球崛起》《星球大战》《蝙蝠侠》。

埃塞·莫拉雷斯：好莱坞资深演员，代表作有《黑钱胜地》《泰坦》《碟中谍》《拉·班巴》。

斯科特·阿金斯：演员、武术家，出演《不可饶恕》《疾速追杀4》《奇异博士》《叶问4》。

三位嘉宾将举办签名会、粉丝问答、新闻发布会等系列互动活动。

此外，还有知名YouTube博主与来自独联体国家的明星参与，包括：Marmok、Qewbite、Metal Family，以及知名Cosplayer Yaya Han 和 Cinderys。

本届Comic Con活动内容丰富，涵盖：

签名会与大型问答会；

国际首映与新品发布；

极客主题集市与周边售卖区；

独联体地区规模最大的专业Cosplay比赛（奖金1500万坚戈）；

各类大师班、Pop Asia专区、游戏体验区与粉丝互动。

【编译：达娜】