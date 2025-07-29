哈萨克斯坦劳动市场持续优化：就业增长、结构转型与未来技能并进

副部长指出，当前哈萨克斯坦劳动力市场呈现三大主要趋势：一是数字化和自动化广泛推进，越来越多岗位要求具备数字技能；二是平台型就业与电子商务迅速发展，大量劳动者通过在线平台从事自由职业和电商业务；三是人口持续增长，预计到2035年，每年将有多达36万名青年进入劳动力市场，为就业结构与承载能力带来挑战。

在总统指示框架下，政府正在实施一系列结构性改革措施，以提升劳动市场效率并使其更好适应现代发展需求。这些措施包括：扩大南北区域间劳动力流动的支持政策，配套提供社会保障和迁移安置服务；加快推进教育体系改革，使毕业生获得匹配市场需求的专业能力，实现“毕业即就业”；同时，政府正推广电子劳动合同和电子编制系统，以提高劳动关系透明度，减少灰色就业现象。

根据中期预测，哈萨克斯坦经济未来几年将需要约300万名专业人才。目前，用人需求结构已基本明确，其中三分之一集中在服务业，其次为交通物流、工业、农业和建筑业。毕亚赫梅托夫强调，国家在制定职业标准、构建教育课程、下达培训订单及组织再培训体系时，必须充分考虑这些结构性变化及新兴职业的崛起。

在技术变革推动下，劳动市场正不断出现新兴职业，包括社会辅导员、无人机操作员、网络安全工程师、数字声誉管理师、人工智能专家等。为支持职业技能提升，国家正在推进职业教育体系改革。目前，国家资格体系正在建设中，全国约有7800种高需求职业，其中4500种已纳入职业标准体系。截至目前，已有1.1万个教育课程依据职业标准进行了更新。

与此同时，国家还在建设“技能数字数据库”，下一阶段将把人工智能技术引入职业标准制定流程，以便实时分析市场变化、减少人工干预、并实现职业标准的动态更新。

为促进全民职业发展和再培训，劳动和社会保障部还推出多项数字工具和服务平台。其中，“职业指南”（Мансап компасы）在线平台可帮助用户分析就业趋势、选择职业方向，并获取相关培训信息；“Skills Enbek”在线平台目前提供1,301门课程（其中340门为免费课程），注册用户已超81万人。

此外，Enbek.kz门户网站上线了“学生实习数字管理系统”，该系统可根据国家教育数据库和高等教育统一平台的数据，自动生成学生简历，实现在线签署实习协议、跟踪实习进度并与雇主对接。该平台有效提升了学生、高校与企业间的协作效率，推动就业体系进一步向数字化转型。

【编译：达娜】