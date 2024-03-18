哈萨克斯坦劳动力市场最紧缺的工种是哪些？

根据2023年的统计结果，哈萨克斯坦劳动力市场最抢手的人才是销售经理、会计、销售员和司机。与此同时，市场对大众职业，即销售员、销售经理、贸易顾问的需求增长最快。其次是技术专家、工程师和IT领域的工作人员。

最抢手的人才

根据Enbek.kz电子劳务交易市场的数据，雇主最需要的是汽车司机、环卫工人、护士和护工、教育工作者。

求职网站hh.kz提供的数据略有不同。在2023年的所有招聘岗位中，销售经理和客户关系经理占10%。然后是以下职业：会计（6.8%）、销售助理和收银员（4.2%）、司机（2.8%）、销售代表（2.4%）、程序员、开发人员（2.1%）、教师（2%）、设计工程师（1.9%）、办公室经理（1.8%）、行政人员（1.6%）、厨师、面包师、糖果师（1.5%）。

根据人力资源开发中心的分析，2024到2030年，对专业人才的需求量最大的行业依次是教育（38 万人）、贸易（20.69 万人）和农业（17.52 万人）。教育行业对人才的大量需求是由于本世纪初的 "婴儿潮"。

如果仅从数字来看，到2030年，对员工的总需求如下：

会计—9.53万人

保安、收款员及相关职业—7.53万人

店员及助理—6.79万人

中学社会学教师—4.5万人

汽车驾驶员和司机—4.45万人

中学护理人员—3.9万人

中学理科教师—3.9万人

学前教育教师—3.67万人

清洁工和女佣—3.26万人

小学教师—3.16万人

从全球角度看

如果我们通过全球职场社交平台LinkedIn的招聘岗位来了解哈萨克斯坦，可以看到，从事IT服务和IT咨询工作的人最多。根据Resumeio公司的分析，哈萨克斯坦该领域的招聘职位最多。

在西欧很多国家，招聘占领先地位，美国热门职业是餐饮业工人、加拿大是医务人员，澳大利亚是公务员。

根据美国网站BusinessInsider的分析，全世界最受欢迎的职业如下：医生、医务人员和药剂师、工程师、程序员、建筑工人、厨师、司机。我们可以看到，哈萨克斯坦也是这种趋势。

如果以世界各国和各大洲为例，在欧洲，2023年热门职业是：医务工作者、工程师、IT 专家、经济学家、律师、机械师、销售代表。

在中国，最热门和最需要的人才是：工程师、程序员、教师、经济学家、生物技术、旅游经理、物业经理、建筑工人、医生和药剂师。

最后，根据美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)的数据，美国最热门的职业包括：医学、IT、旅游、时尚、金融和广告等行业。

【编译：木合塔尔·木拉提】