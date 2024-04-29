11:43, 29 四月 2024 | GMT +6
劳动力市场展望：哈国2024-2030年人才需求预测公布
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦劳动资源发展中心发布了2024-2030年哈萨克斯坦中短期人才需求预测报告，提出未来6年内就业市场需求最大的25个职业。
根据预测，以下职业将在未来6年内需求旺盛：
1. 会计师（93,000人）
2. 保安、收款员和相关职业（77,000人）
3. 商店售货员及其助手（77,000人）
4. 汽车司机（44,000人）
5. 中学文科老师（35,000人）
6. 护理人员（33,000人）
7. 学前教育机构工作者（32,000人）
8. 中学理科教师（31,000人）
9. 办公室职员（30,000人）
10. 小学教师（26,000人）
11. 机构、组织和企业的负责人（24,000人）
12. 房地产和其他财产代理人（24,000人）
13. 货车司机（24,000人）
14. 出租车司机（19,000人）
15. 厨师（19,000人）
16. 焊工（17,000人）
17. 非快餐店厨师（17,000人）
18. 其他中学教师（16,000人）
19. 建筑部门负责人（15,000人）
20. 理发师（13,000人）
21. 建筑安装、装修、油漆工组长（13,000人）
22. 水暖工（13,000人）
23. 中学数学教师（12,000人）
24. 混合产品生产者和工人（12,000人）
25. 公共汽车司机（12,000人）
【编译：阿遥】