劳动力市场展望：哈国2024-2030年人才需求预测公布

根据预测，以下职业将在未来6年内需求旺盛：



1. 会计师（93,000人）

2. 保安、收款员和相关职业（77,000人）

3. 商店售货员及其助手（77,000人）

4. 汽车司机（44,000人）

5. 中学文科老师（35,000人）

6. 护理人员（33,000人）

7. 学前教育机构工作者（32,000人）

8. 中学理科教师（31,000人）

9. 办公室职员（30,000人）

10. 小学教师（26,000人）

11. 机构、组织和企业的负责人（24,000人）

12. 房地产和其他财产代理人（24,000人）

13. 货车司机（24,000人）

14. 出租车司机（19,000人）

15. 厨师（19,000人）

16. 焊工（17,000人）

17. 非快餐店厨师（17,000人）

18. 其他中学教师（16,000人）

19. 建筑部门负责人（15,000人）

20. 理发师（13,000人）

21. 建筑安装、装修、油漆工组长（13,000人）

22. 水暖工（13,000人）

23. 中学数学教师（12,000人）

24. 混合产品生产者和工人（12,000人）

25. 公共汽车司机（12,000人）

【编译：阿遥】