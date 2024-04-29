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    11:43, 29 四月 2024 | GMT +6

    劳动力市场展望：哈国2024-2030年人才需求预测公布

    мамандық
    Фото: uza.uz

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦劳动资源发展中心发布了2024-2030年哈萨克斯坦中短期人才需求预测报告，提出未来6年内就业市场需求最大的25个职业。

    根据预测，以下职业将在未来6年内需求旺盛：


    1. 会计师（93,000人）

    2. 保安、收款员和相关职业（77,000人）

    3. 商店售货员及其助手（77,000人）

    4. 汽车司机（44,000人）

    5. 中学文科老师（35,000人）

    6. 护理人员（33,000人）

    7. 学前教育机构工作者（32,000人）

    8. 中学理科教师（31,000人）

    9. 办公室职员（30,000人）

    10. 小学教师（26,000人）

    11. 机构、组织和企业的负责人（24,000人）

    12. 房地产和其他财产代理人（24,000人）

    13. 货车司机（24,000人）

    14. 出租车司机（19,000人）

    15. 厨师（19,000人）

    16. 焊工（17,000人）

    17. 非快餐店厨师（17,000人）

    18. 其他中学教师（16,000人）

    19. 建筑部门负责人（15,000人）

    20. 理发师（13,000人）

    21. 建筑安装、装修、油漆工组长（13,000人）

    22. 水暖工（13,000人）

    23. 中学数学教师（12,000人）

    24. 混合产品生产者和工人（12,000人）

    25. 公共汽车司机（12,000人）

    【编译：阿遥】

    标签:
    社会 就业保障 就业人口
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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