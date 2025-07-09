金融市场动态：OPEC+增产，坚戈保持稳定

石油市场

受美国独立日假期影响，预计有7200万美国人计划出行，创下历史新高。

周一，油价升至每桶69.6美元（+2.7%）。尽管OPEC+在8月增产幅度超出预期，且美国新关税政策带来潜在风险，市场需求稳定仍是价格上涨的主要推动力。

根据上周公布的旅游业数据，7200万美国人在7月4日独立日计划出行。此外，OPEC+为恢复全球市场份额，继续逐步取消此前设定的产量限制。上周末，该联盟决定8月将日产量增加54.8万桶，这是连续第四个月增产，且超出分析师预期。

外汇市场

上周五外汇交易结果显示，美元/坚戈（USD/KZT）汇率几乎未变，为1美元兑519.5坚戈（-0.01坚戈）。

交易活跃度大幅下降，交易量为2.297亿美元（年初至今日均交易量为2.393亿美元）。

可能由于主要市场参与者在满足进口合同和外部债务支付需求后减少了购汇量，市场交易量有所收缩。

国家银行、财政部机构及出口商可能是支撑坚戈稳定的主要力量。

货币市场

在长假期前夕，货币市场利率基本保持稳定。

TONIA利率从15.51%小幅升至15.52%，而SWAP-1D收益率维持在11.02%不变。

总交易量为3823亿坚戈（-275亿）。

央行存款拍卖需求降至1.2万亿坚戈（-6160亿），并得到全额满足（年化利率16.5%）。

央行公开市场操作余额保持在7.8万亿坚戈水平。

股市

上周五交易结果显示，KASE指数上涨0.67%，达到6113.14点，主要受买入活跃度推动。

哈萨克斯坦人民银行（+2.5%）和BCC银行（+1.2%）的股票是主要推动力。

反之，哈萨克斯坦国家油气公司（KMG）股价下跌0.6%。

多只“蓝筹股”的正向动态反映了市场稳定情绪及机构投资者的活跃参与。

风险资产

美国三大股指下跌0.8%-0.9%，受美国总统特朗普加强关税政策的声明影响。

美国宣布对来自日本和韩国的商品征收25%关税，并对从老挝到塞尔维亚的多个国家发出了类似通知。原定于7月10日生效的关税现已推迟至8月1日。

特朗普表示，关税可能因国家间谈判而调整，并警告对与中国和印度等BRICS国家靠近的国家额外征收10%关税。

依赖外贸的公司（如Lululemon、Estee Lauder、Deere）股价下跌2%或更多。

避险资产

在全球市场不确定性背景下，避险资产表现不一。

黄金价格上涨0.2%，达到每盎司3344美元，反映出地缘政治和贸易风险下对实物资产的需求持续存在。

美国10年期国债收益率从4.32%升至4.38%，可能反映美联储的强硬立场或通胀预期的增强。

此外，受关税紧张局势加剧影响，美元指数上涨0.5%，达到97.5点，推动美元作为“避险资产”的需求上升。

【编译：木合塔尔·木拉提】