启动全球人工智能治理对话会议，秘书长古特雷斯呼吁加强多边合作

古特雷斯指出，一年前通过的《全球数字契约》标志着全球达成首个关于人工智能治理的普遍性协议。今天的会议旨在为构建全球人工智能生态系统奠定基础，使其能够跟上人类历史上发展最快的技术步伐。

会议讨论了人工智能治理的三大支柱：政策、科学与能力建设。此次会议将首次实现所有国家同席共议，并全面考量人工智能在社会经济、伦理、技术及文化语言等方面的影响，为政府、产业界和民间社会提供共同推进解决方案的空间。

推动政策实践

古特雷斯表示，联合国启动的全球人工智能治理对话，是世界聚焦变革性技术的首要平台。在过去一年中，成员国已从原则走向实践，体现了灵活、高效、包容的多边主义精神，并以共同责任为基础。

他特别赞赏哥斯达黎加和西班牙常驻代表作为联合协调人发挥的领导力，以及成员国展现的妥协精神，称“这与《全球数字契约》宏伟愿景相得益彰”。

他指出，全球对话的目标包括：建设安全可靠、值得信赖的人工智能系统，确保其符合国际法和人权标准；促进治理体系互操作性，协调规则、降低壁垒、推动经济合作；倡导开放创新，让开源工具和共享资源惠及全球。

科学与能力建设

古特雷斯指出，科学是有效人工智能治理的核心。联合国设立的国际独立人工智能科学小组将由40位专家组成，为全球人工智能机遇、风险和影响提供独立评估，成为全球预警系统与证据引擎，支持政策制定和行动。

古特雷斯还强调了能力建设的重要性。他介绍了人工智能能力建设融资方案，提出缩小包括计算能力、数据、研究、教育、培训及安全标准等领域差距的具体路径，并计划启动全球人工智能能力发展基金。

古特雷斯指出，政策、科学与能力建设三大支柱对于厘清方向、建立信任、缩小差距以及加速全人类进步至关重要。他呼吁各方持续提出问题、寻求共识、遵循证据指引，共同构建由人类主导、以人类为本、服务全人类的人工智能未来。