世卫组织启动全球猴痘战略准备和响应计划

（哈萨克国际通讯社讯）据联合国新闻处消息，世界卫生组织周一启动了一项全球战略准备和应对计划，以通过全球、地区和国家的协调努力，阻止猴痘在人际间的传播。世卫组织总干事谭德塞此前于 8 月 14 日宣布猴痘疫情为国际关注的突发公共卫生事件。

全球猴痘战略准备和响应计划涵盖今年9月至明年2月这一阶段。世卫组织在此期间将与会员国、非洲疾病控制和预防中心在内的合作伙伴、社区和研究人员共同采取应对行动。预计，应对行动需要1.35亿美元的资金支持，世卫组织将为此发出募捐呼吁。

该计划以世卫组织总干事发布的临时建议和长期建议为基础，重点是实施全面监测、预防、准备和应对战略；推进研究和公平获取诊断检测和疫苗等医疗对策；最大限度地减少动物对人类的传播；以及增强社区积极参与疫情预防和控制的能力。

该计划的疫苗接种工作将重点关注风险最高的个人，包括近期病例的密切接触者和医护人员，以阻断传播链。

加强各方合作

世卫组织正在与国际、区域、国家和地方合作伙伴及网络合作，以加强准备、戒备和应对等关键领域的协调，这包括与“获取猴痘工具加速计划负责人小组”，“突发卫生事件预防、防范和应对常设委员会”，“预防流行病行动研发蓝图”以及“临时医疗对策网络”的合作。

世卫组织总干事谭德塞说：“刚果民主共和国及其邻国的猴痘疫情是可以控制和制止的。要做到这一点，就需要国际机构与国家和地方合作伙伴、民间社会、研究人员和制造商以及成员国之间以公平、全球团结、社区赋权、人权和跨部门协调等原则为基础制定一项全面而协调的行动计划。”

在需求最大的非洲地区，世卫组织非洲区域办事处将与非洲疾病预防控制中心合作，共同牵头协调猴痘应对工作。双方已商定采用 “一个计划、一个预算 ”的方法，作为目前正在制定的 “非洲大陆猴痘战略准备和应对计划 ”的重要组成部分。