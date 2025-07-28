哈萨克斯坦移动互联网速度位居独联体榜首

数据显示，哈萨克斯坦移动互联网平均速度达到87.27 Mbps，在独联体国家中居首。紧随其后的是阿塞拜疆，平均速度为72.52 Mbps，乌兹别克斯坦则以55.78 Mbps位列第三。

从全球范围来看，阿联酋以546.14 Mbps的速度高居榜首，卡塔尔（517.44 Mbps）和科威特（378.45 Mbps）分列第二和第三。

移动互联网速度排名前十的国家还包括：巴林（236.77 Mbps）、巴西（228.89 Mbps）、保加利亚（224.46 Mbps）、韩国（218.06 Mbps）、中国（201.67 Mbps）、沙特阿拉伯（198.39 Mbps）以及丹麦（196 Mbps）。

榜单末尾则由斯威士兰（18.36 Mbps，第101位）、白俄罗斯（17.97 Mbps，第102位）和玻利维亚（13.19 Mbps，第103位）占据。

【编译：阿遥】