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    08:47, 28 七月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦移动互联网速度位居独联体榜首

    哈萨克国际通讯社讯）根据Speedtest Global Index最新发布的排名，在全球103个国家中，哈萨克斯坦互联网速度位列第47位，较此前上升3位。

    哈萨克斯坦移动互联网速度位居独联体榜首
    Фото: Freepik

    数据显示，哈萨克斯坦移动互联网平均速度达到87.27 Mbps，在独联体国家中居首。紧随其后的是阿塞拜疆，平均速度为72.52 Mbps，乌兹别克斯坦则以55.78 Mbps位列第三。

    从全球范围来看，阿联酋以546.14 Mbps的速度高居榜首，卡塔尔（517.44 Mbps）和科威特（378.45 Mbps）分列第二和第三。

    移动互联网速度排名前十的国家还包括：巴林（236.77 Mbps）、巴西（228.89 Mbps）、保加利亚（224.46 Mbps）、韩国（218.06 Mbps）、中国（201.67 Mbps）、沙特阿拉伯（198.39 Mbps）以及丹麦（196 Mbps）。

    榜单末尾则由斯威士兰（18.36 Mbps，第101位）、白俄罗斯（17.97 Mbps，第102位）和玻利维亚（13.19 Mbps，第103位）占据。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 信息技术 社会 统计 通讯
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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