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    11:54, 23 七月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦移动网速领跑独联体 超越多个发达国家

    哈萨克国际通讯社讯）据Finprom.kz消息，根据Speedtest Global Index发布的2025年6月全球最新数据，哈萨克斯坦在移动互联网速度排行榜中上升三位，位居全球第47名，在独联体国家中则以显著优势位居第一。

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    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Speedtest数据显示，哈萨克斯坦移动网络的平均下载速度已达87.27兆比特/秒。

    在独联体国家中，哈萨克斯坦的表现远超其他国家，领先优势明显：

    • 比阿塞拜疆快 20%（排名第55，速度72.52 Mbps）；

    • 比亚美尼亚快 48%（排名第67，速度59.03 Mbps）；

    • 比乌兹别克斯坦快 56%（排名第71，速度55.78 Mbps）；

    • 比摩尔多瓦快 61%（排名第72，速度54.25 Mbps）；

    • 比吉尔吉斯斯坦快 61%（排名第73，速度54.07 Mbps）；

    • 比俄罗斯快约2.3倍（排名第88，速度37.61 Mbps）；

    • 比白俄罗斯快约4.9倍（排名第102，速度17.97 Mbps），白俄罗斯在全球排名中倒数第二。

    此外，哈萨克斯坦的网速还超越了包括西班牙、德国、英国、土耳其、爱尔兰、日本等多个发达国家。

    数据显示，近年来哈萨克斯坦的网络速度持续增长，仅2025年1月至今就增长了6.7%。

    业内分析认为，哈萨克斯坦移动网络速度的持续提升，主要得益于第五代移动通信（5G）网络的快速发展。Ookla公司（Speedtest Global Index运营方）指出，5G在哈的推广使移动网速较4G提升了超过10倍，这在全球范围内具有明显优势。

    5G网络的发展不仅提升了哈萨克斯坦的国家排名，也显著改善了主要城市的表现。阿斯塔纳和阿拉木图在独联体城市中排名领先，移动网速分别为152.95 Mbps和131.96 Mbps，在全球城市中分列第73位和63位。值得一提的是，日本东京的移动网速为72.5 Mbps，仅位列第94位。

    根据排名，网速最快的国家为阿联酋，平均速度达到546.14 Mbps；其后依次为卡塔尔（517.44 Mbps）、科威特（378.45 Mbps）、巴林（236.77 Mbps）和巴西（228.89 Mbps）。此外，保加利亚、韩国、中国、沙特阿拉伯和丹麦也跻身前十，移动网速均超过190 Mbps。

    据悉，Speedtest Global Index所依据的数据来自全球多个来源，其评价标准包括：连接速度（占50%）、网页浏览体验（占25%）、在线视频播放流畅度（占25%），综合反映了网络质量的整体水平，被业界认为是最具权威的通信性能评价体系之一。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 信息技术 通讯
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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