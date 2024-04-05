动物卫生组织：禽流感广泛传播增加人类感染风险

美国政府报告，几个州的奶牛和得克萨斯州的一名人员感染了这种疾病的病例。过去几年，禽流感已导致全球数亿只家禽被扑杀，病毒主要由迁徙的野生鸟类携带。

世界动物卫生组织总干事莫妮克·埃瑞特4月4日接受路透社采访时说，禽流感在奶牛之间存在传播，值得密切关注。

尽管本季节的禽流感病例有所减少，但病毒已传播到包括南美洲和南极洲在内的新地区，并影响了更多的动物，导致稀有物种的栖息地大量减少。狐狸是受禽流感影响最严重的哺乳动物，染病的还有猫、老虎、海豹、海豚、熊等数10个物种。

-我们发现越来越多的物种和动物感染病毒，因此病毒载量必然更高，从而存在感染人类的风险。-埃瑞特说。

一些禽流感的暴发已在与野生鸟类或家禽密切接触的人中造成严重或致命的感染，但迄今为止尚未观察到持续的人际传播。科学家指出，对于大多数没有接触过染病动物的人来说，感染这种疾病的风险非常低。

动物和人类流感病毒往往会发生变异，令人担心一种病毒会变成一种可以人类等哺乳动物之间传播的病毒。

欧洲食品安全局3日警告，由于人类缺乏针对禽流感的免疫力，如果该病毒在人与人之间传播，就会出现大规模禽流感疫情。

有专家认为，疫情可能比冠病疫情严重百倍。《星岛日报》报道，病毒研究人员星期三在新闻发布会上说，H5N1型禽流感病毒现在可能“危险地接近”引发疫情的阶段。他们指，包括牛、猫等多种哺乳动物，以及最近的人类个案的多例感染病例，都增加病毒变异变得更具传播性的风险。

对得州染疫工作人员进行的检测显示，患者的病毒已经发生变异，更容易传播。不过，疾病控制及预防中心指，这种变异以前就曾记录过，风险很低，而且没有人传人传播的迹象。