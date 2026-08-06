哈萨克斯坦启动扫兰古城科学修复 重点保护历史遗迹原貌

目前，哈萨克斯坦文物修复中心的专业人员已开始对古城内的哈纳卡（苏非派修士活动中心）和经学院实施修缮。按照修复方案，施工期间将更换建筑墙体表面受损砖块，并对历史遗址周边挡土墙上因长期风化而剥落的抹灰层进行重新修复。

此次修复工作坚持文物保护优先原则，把维护历史风貌和建筑特色作为首要目标。修缮过程中使用的建筑材料将严格依据遗址本身的结构特点进行选择，确保新增修复部分与原有建筑风格协调统一，最大限度保持遗址的真实性和完整性。

Фото: 文化部

目前开展的各项修复工作，主要是为了防止哈纳卡和经学院建筑进一步受到风化侵蚀，提升整体结构稳定性，并尽可能保留其历史原貌，为后续保护利用奠定基础。

扫兰古城遗址是突厥斯坦州最重要的历史文化遗产之一。持续推进古城文物保护和修复，不仅有助于深入研究这座古老都城的发展历史，也将进一步推动其历史文化价值的传播与展示。

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据了解，扫兰古城位于哈萨克斯坦南部突厥斯坦州，距突厥斯坦市西北约43公里，靠近锡尔河流域，是中亚地区保存较为完整的古代城址之一，也是古丝绸之路上的重要节点。

有关扫兰古城的最早文字记载可追溯至10世纪。阿拉伯地理学家穆卡达西曾将其描述为“一座被七重城墙环绕的大城，城内建有清真寺”，反映出当时城市规模宏大、商贸繁荣。11世纪，扫兰归附塞尔柱王朝，随后成为中亚地区重要的政治、经济和文化中心。

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14世纪末，帖木儿统治时期，扫兰曾为修建霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓提供砖石和琉璃瓦等建筑材料。这座陵墓如今已被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》，也从侧面反映了扫兰当时发达的手工业和建筑技术。

进入15世纪后，扫兰与中国明朝建立了外交往来。《明实录》中曾以“扫兰”之名记载这座城市。16世纪初，波斯诗人瓦西菲到访此地，并详细记录了当地发达的坎儿井灌溉系统，展现了古城在水利工程方面的独特成就。

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随着丝绸之路逐渐衰落以及中亚地区长期战乱，扫兰古城也逐步走向没落。如今，这座历经千年沧桑的古城遗址已成为哈萨克斯坦重要的历史文化遗产，为研究中亚文明、丝绸之路贸易和古代城市发展提供了珍贵实物资料。

据此前报道，近日，一支考古团队在突厥斯坦州赛拉姆—乌盖姆国家自然公园内乌什巴斯托别古城遗址进行考古发掘时，发现一件属于古典时代的玻璃器残片。这是该遗址近20年来首次出土此类文物，为研究康居国时期与萨尔马特人及古典世界之间的贸易往来和文化交流提供了新的实物证据。