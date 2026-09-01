哈萨克斯坦启动乡村学校AI教育试点 阿斯塔纳教师远程授课

（哈萨克国际通讯社讯）自9月1日起，哈萨克斯坦正式启动在乡村小规模学校教育过程中引入人工智能的试点项目。巴甫洛达尔州和克孜勒奥尔达州的10所学校成为首批试点学校。

据哈萨克斯坦人工智能和数字发展部消息，该项目是在落实国家元首相关指示框架下启动的。今年5月，托卡耶夫总统签署专门法令，就在中等教育体系中引入人工智能作出部署。

哈萨克斯坦副总理、代理人工智能和数字发展部长扎苏兰·马迪耶夫主持了试点项目首堂课程的启动仪式。

“今天，你们成为全国首批借助国家教育人工智能平台开展学习的学生。这是一个难得的机会。但在学习过程中，最重要的仍然是你们对知识的渴望、付出的努力以及学习新事物的动力。祝同学们和老师们取得成功，相信未来还有许多有趣的新事物等待着你们。”马迪耶夫说。

根据项目安排，乡村学校学生将通过线上方式接受阿斯塔纳优秀教师授课。为此，“Өрлеу”国家教师专业发展中心专门配备了教学演播室。

Фото: Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі

授课教师通过直播进行教学，乡村学校学生则通过数字平台接入课堂。与此同时，试点学校的本地教师将在现场提供协助，实现线上与线下教学相结合。

该平台将实时教学、现代教育内容和人工智能工具融为一体。项目旨在让乡村学校学生获得更多接受优秀教师授课的机会，并逐步缩小城市学校与乡村小规模学校之间的教育质量差距。

在试点项目开发过程中，项目团队还参考了人工智能领域专家李开复博士提出的相关建议。

8月21日至25日，面向教师的为期5天的ALFA Kazakhstan Teacher Training Camp培训活动在阿斯塔纳举行。参加试点项目的教师接受了人工智能教育平台操作以及协同教学模式等方面的培训。

该项目由哈萨克斯坦教育部与Q.AI、01.AI公司共同实施。

试点结束后，相关方面将根据教学效果以及教师和学生的反馈进一步完善平台。未来，该项目计划逐步推广至哈萨克斯坦其他地区和学校。

值得一提的是，2026—2027新学年，哈萨克斯坦全国共有超过400万名学生迎来新学年，其中超过38万名儿童首次走进校园。