希腊首都东北郊山火得到控制 多国伸出援手

希腊消防部门出动近200辆消防车、17架洒水飞机和16架直升机，并派出超过700名消防员参与灭火。此外，法国和意大利派出的灭火飞机已抵达希腊。捷克也派遣消防员和消防车协助灭火。

据报道，这场林火11日下午发生于雅典东北方向大约35公里处，火势不断蔓延，焚毁多栋民宅和商业建筑，造成雅典部分区域断电，甚至波及一些主要路口的交通信号灯。

希腊去年冬季刷新暖冬纪录，今年夏季又异常干燥炎热，6月与7月的气温为1960年有记录以来同期最高，并且今夏林火高发季的开始时间早于往年，使得该国消防部门忙个不停。据统计，希腊今年入夏以来全境发生的林火已超过2000起。按照希腊消防员工会组织负责人尼科斯·拉夫拉诺斯的说法，消防员们“已经持续数月满负荷工作，大家都疲惫不堪”。

鉴于本月11日至15日的不利天气条件，气象学者和政府官员警告可能发生更多林火。基基利亚斯说，届时希腊一半国土都将处于野火“红色警报”中。