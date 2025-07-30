首都将举行跆拳道哈萨克斯坦公开赛 吸引全球750余名选手参赛

这项已被列入世界跆拳道联盟（World Taekwondo）官方赛历的国际排名赛事，涵盖青少年组、青年组和成年组三个年龄组别。目前已有750多名运动员确认参赛。

参赛选手阵容庞大，预计将有来自阿富汗、亚美尼亚、加拿大、法国、印度、伊朗、哈萨克斯坦、科威特、吉尔吉斯斯坦、阿曼、卢森堡、摩洛哥、尼泊尔、巴基斯坦、巴勒斯坦、中国、沙特阿拉伯、土耳其、突尼斯、阿联酋、美国等国家以及以中立身份参赛的运动员汇聚一堂。

比赛期间，多位奥运冠军及世界级跆拳道明星将登场亮相，带来高水平对决。本届赛事将按照更新后的国际竞赛规则进行。

据悉，世界跆拳道联盟主席赵正源、亚洲跆拳道联合会负责人及世界跆拳道理事会官员预计将亲临现场，共襄盛会。

值得一提的是，哈萨克斯坦女子网球队主力叶列娜·热巴金娜在加拿大蒙特利尔举行的WTA1000系列赛中成功闯入第三轮。

【编译：阿遥】