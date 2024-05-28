哈萨克斯坦首都开设阿姆斯特丹广场

值得一提的是，这是荷兰首相第三次访问哈萨克斯坦。他于2010年首次访问阿斯塔纳，并于2015年第二次来访哈萨克斯坦。

-很感谢每次的热情款待。很高兴再次来到阿斯塔纳。这座城市总是以其蓬勃的活力、快速的发展和优秀的人民而令我惊叹。今天来到这座城市，我感到非常荣幸！这一天定义了哈萨克斯坦和荷兰之间的紧密关系。我们在水资源管理领域的合作也在逐步加深。很高兴两国人民之间建立了友好关系，这将为商业合作的发展做出贡献。我很自豪能成为这样的朋友之一。在这个特别的日子里，我想再次感谢大家！-马克·吕特说。

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

据了解，荷兰第二大城市鹿特丹于2015年开设了阿斯塔纳广场。政府副总理兼政府办公室主任哈勒姆詹·阔伊什巴耶夫指出，今天的活动再次证明了两国之间的友好关系。

-在阿斯塔纳开设阿姆斯特丹广场是两国合作关系的重要事件。这一活动确认了人民之间的牢固联系并促进了国家之间的文化交流。我们高度重视双边合作关系。荷兰是我国洪灾期间最早伸出援手的国家之一。此外，荷兰是我国经济的最大投资者。我相信，随着时间的推移，双边合作将会进一步加强。-阔伊什巴耶夫说。

据此前报道，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统28日在总统府迎接了正在对哈萨克斯坦进行工作访问的荷兰王国首相马克·吕特，并举行了双边会谈。

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【编译：小穆】