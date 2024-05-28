9年后再相逢 托卡耶夫与荷兰首相“叙旧”

双方就进一步扩大哈萨克斯坦与荷兰王国之间在政治、经贸和人文领域双边互动合作等问题交换了意见。

Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev, Dutch Prime Minister Mark Rutte discuss ways of strengthening cooperation in Astana. Photo credit: Akorda

- 我上一次与您会面，是在2015年。那次的会晤让人映像深刻，令我记忆犹新。我们高度评价您为两国合作的发展所做出的杰出贡献。相比您的其他同事，您担任荷兰首相的时间是最长的，在国际上的声望也非常的高。我想要强调指出，哈荷之间的双边合作正在高速发展当中。荷兰，是哈萨克斯坦经济最大的投资国。来自荷兰的直接投资超过了1200亿美元。我们两国正在共同开展一系列大型合作项目。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统强调指出，荷兰首相此次对哈萨克斯坦的访问，必然将会促进阿斯塔纳与阿姆斯特丹之间的经贸合作发展。

Dutch Prime Minister Mark Rutte. Photo credit: Akorda

荷兰首相马克·吕特则高度评价了两国之间的双边合作水平，并表示有必要进一步提升哈萨克斯坦与荷兰之间的相互合作。

- 我第一次对阿斯塔纳的访问是在2010年，当时也是我担任首相之后，首次访问非欧盟国家。第二次则是在2015年。我还清楚的记得当时与您的会晤。双边关系的高速发展，总是会令我感到惊叹。我非常的尊重哈萨克斯坦在区域和国际议程中所秉持的平衡立场。与此同时，我高度评价您为将哈萨克斯坦提升至新的高度而采取的一系列措施。我们愿意同哈萨克斯坦分享在农业、绿色能源和水资源管理领域的想法与方案。- 荷兰首相说。

Фото: Ақорда

会晤期间，两国领导人详细讨论了加强贸易经济、能源和投资合作的方式，以及交通、创新、原子能、农业、医疗、气候和水资源管理等领域的关系。

此外，双方还就当前国际和地区热点议题交换了意见。

双方一致认同，在与欧盟关系的框架内继续开展双边对话非常重要。

Фото: Ақорда

【编译：木合塔尔·木拉提】