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9年后再相逢 托卡耶夫与荷兰首相“叙旧”
（哈萨克国际通讯社讯）哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统在总统府会见了对阿斯塔纳进行工作访问的荷兰首相马克·吕特。
双方就进一步扩大哈萨克斯坦与荷兰王国之间在政治、经贸和人文领域双边互动合作等问题交换了意见。
- 我上一次与您会面，是在2015年。那次的会晤让人映像深刻，令我记忆犹新。我们高度评价您为两国合作的发展所做出的杰出贡献。相比您的其他同事，您担任荷兰首相的时间是最长的，在国际上的声望也非常的高。我想要强调指出，哈荷之间的双边合作正在高速发展当中。荷兰，是哈萨克斯坦经济最大的投资国。来自荷兰的直接投资超过了1200亿美元。我们两国正在共同开展一系列大型合作项目。- 托卡耶夫总统说。
托卡耶夫总统强调指出，荷兰首相此次对哈萨克斯坦的访问，必然将会促进阿斯塔纳与阿姆斯特丹之间的经贸合作发展。
荷兰首相马克·吕特则高度评价了两国之间的双边合作水平，并表示有必要进一步提升哈萨克斯坦与荷兰之间的相互合作。
- 我第一次对阿斯塔纳的访问是在2010年，当时也是我担任首相之后，首次访问非欧盟国家。第二次则是在2015年。我还清楚的记得当时与您的会晤。双边关系的高速发展，总是会令我感到惊叹。我非常的尊重哈萨克斯坦在区域和国际议程中所秉持的平衡立场。与此同时，我高度评价您为将哈萨克斯坦提升至新的高度而采取的一系列措施。我们愿意同哈萨克斯坦分享在农业、绿色能源和水资源管理领域的想法与方案。- 荷兰首相说。
会晤期间，两国领导人详细讨论了加强贸易经济、能源和投资合作的方式，以及交通、创新、原子能、农业、医疗、气候和水资源管理等领域的关系。
此外，双方还就当前国际和地区热点议题交换了意见。
双方一致认同，在与欧盟关系的框架内继续开展双边对话非常重要。
【编译：木合塔尔·木拉提】