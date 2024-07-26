首都中央公园今晚将露天直播奥运会开幕式

丝绸之路（Jibek Joly）电视台为首都居民提供了一个特别的机会，能够在露天场所实时观看奥运会开幕式。

据Jibek Joly电视台制作人迪纳拉·阿巴卡耶娃介绍，电视台向国际奥委会提交了作为体育赛事转播电视台的注册申请，并在两周内获得批准。根据协议，电视台可以通过直播向广大观众播送奥运会赛事。

她表示，阿斯塔纳的观众们除了可以在每周五、周六和周日的22:00前通过电视观看赛事外，还能够在阿布扎比大厦（Abu Dhabi Plaza）娱乐购物中心的LED大屏幕上观看。

今晚22:30，Jibek Joly电视台将在首都政府的支持下，于中央公园为公众实时转播巴黎奥运会的开幕式。开幕式期间，还将举行一场音乐会，为观众增添更多的娱乐体验。

值得一提的是，哈萨克斯坦今年将首次由五家国内电视台同步直播奥运会。这五家电视台分别是Qazaqstan、Qazsport、哈巴尔、El Arna和Jibek Joly。

【编译：达娜】