庆祝首都日：阿斯塔纳举行盛大自行车骑行活动

据阿斯塔纳市政府官网消息，此次骑行活动全程25公里，沿途风景优美，空气清新。许多参与者在骑行过程中拍下了美丽的照片，记录下这美好的时刻。

夏季是旅游旺季，许多游客选择在这个时候来到阿斯塔纳游玩。正值学校放暑假，许多人利用这个机会参加各类体育活动。

Фото: Астана әкімдігі

此次活动还吸引了来自阿克莫拉州、阿拉木图州、阿特劳州、江布尔州、巴甫洛达尔州和奇姆肯特市的自行车爱好者。

-我来自阿特劳州，目前正在阿斯塔纳市参加集训，几天后将参加自行车锦标赛。正值周末，教练允许我们参加这次活动。我很欣赏这次骑行活动，空气很好，风景也很好。我很高兴能在首都日来到这里。-自行车运动员詹特列克·卓勒达斯说。

在活动现场，还举行了一场别开生面的抽奖活动，10名幸运骑行爱好者赢得了精美的自行车。

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-阿斯塔纳市近年来发展迅速，逐渐成为一个体育中心。每周都会举办各种群众性体育活动，例如长跑比赛、自行车比赛等等。‘绿色地带’是我很喜欢的地方。今天天气也很好，我还幸运地抽到了奖品，赢得了一辆自行车。-市民塞热克·哈列洛夫表示。

此次活动不仅让市民们体验到了骑行的乐趣，还为阿斯塔纳市增添了更多的节日氛围。