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    14:33, 01 七月份 2024 | GMT +6

    庆祝首都日：阿斯塔纳举行盛大自行车骑行活动

    Астана
    Фото: Астана әкімдігі

    哈萨克国际通讯社讯）为庆祝即将到来的首都日，阿斯塔纳市于6月30日举办了第四届群众性自行车骑行活动。来自全市及周边地区的605名骑行爱好者齐聚一堂，共同感受骑行运动的魅力。

    据阿斯塔纳市政府官网消息，此次骑行活动全程25公里，沿途风景优美，空气清新。许多参与者在骑行过程中拍下了美丽的照片，记录下这美好的时刻。

    夏季是旅游旺季，许多游客选择在这个时候来到阿斯塔纳游玩。正值学校放暑假，许多人利用这个机会参加各类体育活动。

    Астана
    Фото: Астана әкімдігі

    此次活动还吸引了来自阿克莫拉州、阿拉木图州、阿特劳州、江布尔州、巴甫洛达尔州和奇姆肯特市的自行车爱好者。

    -我来自阿特劳州，目前正在阿斯塔纳市参加集训，几天后将参加自行车锦标赛。正值周末，教练允许我们参加这次活动。我很欣赏这次骑行活动，空气很好，风景也很好。我很高兴能在首都日来到这里。-自行车运动员詹特列克·卓勒达斯说。

    在活动现场，还举行了一场别开生面的抽奖活动，10名幸运骑行爱好者赢得了精美的自行车。

    Велошеру
    Фото: Астана әкімдігі

    -阿斯塔纳市近年来发展迅速，逐渐成为一个体育中心。每周都会举办各种群众性体育活动，例如长跑比赛、自行车比赛等等。‘绿色地带’是我很喜欢的地方。今天天气也很好，我还幸运地抽到了奖品，赢得了一辆自行车。-市民塞热克·哈列洛夫表示。

    此次活动不仅让市民们体验到了骑行的乐趣，还为阿斯塔纳市增添了更多的节日氛围。

    标签:
    体育 节日 社会 首都
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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