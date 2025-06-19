托卡耶夫总统参观首都医疗器械企业展

观展期间，托卡耶夫总统听取了心脏中心基金会（Heart Center Foundation）代表关于在哈萨克斯坦开展心脏外科和器官移植领域项目的介绍。

据介绍，今年5月，ALEM创新医疗设备制造厂正式启动建设。该项目由哈萨克斯坦工程师与UMC心脏中心医生联合推动，旨在应对当前器官移植领域中的一项关键挑战——器官保存时间受限的问题。

由纳扎尔巴耶夫大学科技园区实施的另一个项目，也正致力于为多种类型的局部缺血性心脏病提供治疗方案。“IHT Central Asia”有限责任公司与西班牙Iberhospitex S.A公司合作，引进技术并建立了用于介入性心脏病治疗的冠状动脉支架和球囊导管生产线。

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此外，Eira Med制药综合体也在积极推进替代欧盟和美国进口医疗器械的本地化生产，并开展相关技术转让。

托卡耶夫总统还听取了Kazecotech公司的科研成果介绍。据介绍，过去三年间，该公司已生产出超过250种符合国际高标准的假肢产品，并为500名患者提供了奥托博克（Ottobock）轮椅。

参观结束时，托卡耶夫总统强调，发展本国制药业和医疗器械制造能力的重要意义。

【编译：阿遥】