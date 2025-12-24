总统：首都应该成为现代城市化的典范

- 众所周知，我上周对日本进行了正式访问。访问期间，我会见了东京都知事。我们一致同意在多个领域开展合作，尤其是在数字技术领域。我们了解了东京的智慧城市项目。日本在公共管理领域引入先进技术方面取得了巨大成功。我们将在这方面交流经验。-他说。

托卡耶夫指示阿斯塔纳市长加快智慧城市项目的完成。

- 此前，根据我的指示，阿斯塔纳启动了智慧城市项目。应急管理中心即将启用。该中心将负责控制全市的视频监控系统和其他服务的运行。这套系统将有助于及时应对各种威胁，并预防意外事件的发生。目前正在建设一个数据分析中心，用于启动该平台。执法机构也可以使用这一数字基础设施，从而提高城市安全。-总统说。

国家元首强调，“法律与秩序”原则必须在实践中得到贯彻。在这方面，总统指示阿斯塔纳市长加快处理此事。

- 我国其他城市也应该建立类似的平台。这项工作应由人工智能和数字发展部协调。-他说。

Фото: Ақорда

托卡耶夫总统指出，首都应该成为现代城市化的典范。

- 必须特别重视和谐城市空间的构建。为市民创造最舒适的生活和工作条件，应该是各级市长的首要任务。首都应当成为现代城市规划的典范，因为它的地位特殊。在这方面，我们在阿斯塔纳已经取得了一些成果。我们已经确定了城市环境发展的统一方针。-他说。

总统表示，首都的发展在今年举行的一系列峰会期间引起了一些国家领导人的注意。

- 例如，习近平主席赞扬了我们城市面貌的显著改善。这意味着，当世界主要大国的领导人访问哈萨克斯坦时，他们会关注我们城市的面貌。这一点我们应该牢记在心。-他说。

据此前报道，在牛津经济研究院发布的 2025 年亚洲城市排名中，阿斯塔纳位列第 36 位。

【编译：小穆】