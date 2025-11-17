托卡耶夫总统：爱沙尼亚对哈直接投资超1.28亿美元

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦和爱沙尼亚已在国际组织内建立了有效德合作关系。他同时还表示，双方在确保和平、稳定和可持续发展等关键区域和全球问题上持有相似立场。

哈萨克斯坦总统强调，经济合作是双边关系中最重要的领域之一。

- 尽管我们的贸易额略有下降，但我们依然保持乐观，并期望贸易和经济指标能够翻番，同时加强经济合作。目前，已有超过80家爱沙尼亚公司在哈萨克斯坦成功运营，业务领域涵盖物流（CF&S Kazakhstan LLP）、邮政服务（Omniva）和数字服务（Bolt）。代表团中企业代表的出席，体现了贵方对与我国合作的浓厚兴趣。而我方也随时准备为贵国公司提供支持。-托卡耶夫说。

Фото: Ақорда

国家元首表示，希望哈萨克斯坦-爱沙尼亚商业论坛能够拓展合作机遇，并为建立新的伙伴关系铺平道路。

- 明天和后天，我们计划在商业论坛上探讨合作机遇。哈萨克斯坦愿为爱沙尼亚投资者提供开放、可预测且优惠的投资环境。投资领域涵盖数字创新、交通运输、物流、能源、稀有矿产、先进制造业、农业及其他行业。-他说。

据此前报道，11月17—19日，爱沙尼亚总统阿拉尔·卡里斯对阿斯塔纳进行国事访问。

17日下午，托卡耶夫总统在总统府举行隆重的欢迎仪式，欢迎爱沙尼亚总统阿拉尔·卡里斯对哈萨克斯坦进行国事访问。

随后，两国总统举行了小范围会谈。

【编译：小穆】