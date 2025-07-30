特朗普威胁对印度产品征收20%至25%关税

特朗普当天乘专机从英国返美途中对媒体记者说，印度对美国产品征收的关税几乎高于任何其他国家对美国产品征收的关税，“你(印度)不能这么做”。

特朗普25日表示，美国将向近200个贸易伙伴致信，确定美国对这些国家产品的关税税率。他此前威胁，将从8月1日开始向未能与美国达成贸易协议的贸易伙伴征收高关税。

美国贸易代表格里尔28日表示，美国需要更多时间与印度谈判，以评估印度向美国开放更多市场的意愿。

对于特朗普最新关税威胁，印度官方尚未回应。

特朗普4月2日公布所谓“对等关税”措施后，美印双方举行了多轮会谈，但谈判仍陷于僵局。据报道，印度在保护农业和乳业方面持强硬立场，双方还在购买俄罗斯石油等方面存在分歧。有媒体报道称，印度计划于8月中旬与美方重启范围更广的贸易谈判。

美国商务部数据显示，2024年，美国与印度的商品贸易金额大约为1288亿美元，印度对美贸易顺差为458亿美元。