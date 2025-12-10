阿联酋对哈萨克斯坦累计投资超43亿美元：AIFC Connect阿布扎比峰会深化金融合作

阿联酋已成为哈萨克斯坦十大外资来源国之一，累计投资额超过43亿美元。哈境内运营462家阿联酋企业。合作动态通过Masdar、Presight、阿布扎比港口集团、阿布扎比商业银行等关键项目得到印证。

活动由GWM Capital Ltd与ITS公司协办，作为阿布扎比金融周重要环节，吸引150余位投资银行、金融科技、咨询、交易所、监管机构及资产管理公司代表参与。

讨论聚焦哈萨克斯坦优先投资方向与基础设施项目、AIFC在中亚-波斯湾资本市场整合中的潜力，以及金融科技、创新及数字资产趋势。

阿联酋驻哈萨克斯坦大使穆罕默德·赛义德·阿尔-阿里克作为贵宾出席。哈萨克斯坦驻阿联酋大使热万·朱马别克强调：

“哈萨克斯坦与阿联酋是连接地区、市场与文化的桥梁，为企业和投资者创造独特机遇。今年阿联酋对哈投资额突破10亿美元，同比增长4倍。这不仅是数字，更是阿布扎比伙伴对哈萨克斯坦的信心，以及我国投资环境日益吸引全球资本的标志。”

AIFC管理人雷纳特·别克图罗夫指出：

“我们高度评价哈萨克斯坦与阿联酋的战略伙伴关系。阿联酋近年在能源、物流、金融、科技等领域快速发展。AIFC作为可靠平台，支持国际协议结构化、大型基础设施项目落地——从AIX加入Tabadul枢纽，到哈萨克斯坦首笔迪拉姆债券发行。我们辖区内已有49家阿联酋企业活跃于金融保险、信息通信、贸易、运输、工业等领域。相信双边经济合作将进一步扩展，为两国企业和可持续发展注入新动能。”

活动商业议程由国际金融公司经济学家希巴·海德·扎伊迪开启，她概述哈萨克斯坦经济前景。第一场小组讨论聚焦主权与机构基金向哈萨克斯坦能源、交通、航空、物流、水资源、制造业等优先基础设施的投资，成为两国战略对话平台。在主持人瑞安·奇尔科特（Thirty Three Communication创始人）引导下，AIFC管理人雷纳特·别克图罗夫、“巴伊铁列克”国家管理控股公司副主席蒂穆尔·翁扎诺夫、Masdar中亚业务与投资发展主管玛丽亚姆·拉希德·阿尔-马兹鲁伊、“哈萨克石油天然气”公司副主席卡兹别克·库赛诺夫、Siguler Guff管理合伙人兼投资总监德鲁·加夫参与讨论。

与会者强调哈萨克斯坦作为欧亚“陆桥”的核心角色，以及对中东与中亚主权与机构投资者的长期伙伴价值。AIFC的监管框架与法律环境确保资本安全，并提供大型跨国项目基础设施。哈萨克斯坦私有化计划为全球资本开启新机遇，如Masdar、Presight等伙伴参与凸显国际需求。

Фото: АХҚО

以“哈萨克石油天然气”子公司Caspian Integrated Maritime Solutions与阿布扎比港口集团在AIFC注册的合资企业为例，展示了联合投资模式的效能。今年11月，“拜特列克”国家控股公司转型为投资控股，新增基础设施、出口与工业项目支持职能。与会者讨论了支持投资者的新工具及控股公司核心项目。

进一步进展需系统投资低碳解决方案（如生态交通、航空）及物流通道升级。私营部门、主权基金与机构投资者的积极参与不可或缺。会议分享了阿联酋企业在哈成功的投资案例。

Solana基金会非首席营销官阿克谢·BD延续对话，聚焦金融科技创新与数字资产发展。在Forma公司创始人兼业务发展总监巴巴克·艾哈迈扎德主持下，AFSA法律办公室管理总监利亚·阿克扎诺娃、AIFC与AIFC法院注册官兼行政主管克里斯托弗·坎贝尔-霍尔特、Binance全球政策主管斯蒂芬·麦奎特、Taurus联合创始人兼管理合伙人拉明·布拉希米讨论了监管“沙盒”互认、代币化证券、托管服务及数字资产标准合作。

今年，AIFC在数字资产监管引入IOSCO国际标准，跻身全球领导者行列。从130余个管辖区中，仅20国入选审查，AIFC全面落实IOSCO十项优先建议，获最高进步评级。

“AFSA平衡方法支持创新与投资者保护的双轨制，使AIFC在国际上获认可为创新与监管并重的辖区。”AFSA法律办公室管理总监利亚·阿克扎诺娃说。

Binance全球政策主管斯蒂芬·麦奎特表示：

“哈萨克斯坦与阿联酋正展示如何通过开放监管与强大机构构建安全、全球整合的数字金融生态。AIFC Connect即为此类市场间对话的平台。”

在ITS公司首席执行官钦吉斯·卡纳皮亚诺夫主持下，阿布扎比国际交易所运营总监奥利维尔·盖里斯、BHM Capital首席执行官阿卜杜勒·哈迪·阿尔-萨迪、Freedom Finance Global投资分析师达尼亚尔·奥拉兹巴耶夫、“萨穆鲁克-卡兹纳”投资与业务发展部主管奥米尔塞里克·阿本等资本市场代表齐聚。讨论涵盖区域资本市场发展路径，包括跨境上市机制、ETF基金设立、基金注册及扩展MENA与中亚市场准入。特别强调AIFC基础设施促进国际资本流动。

“阿布扎比与哈萨克斯坦市场关系以前所未有速度发展。我们相信，这种互动质量与规模将为AIFC生态所有参与者开启新机遇，并为阿拉伯与哈萨克斯坦商界带来实质利益。ITS高度评价向阿布扎比市场企业展示AIFC国际标准工作，并邀请新参与者投资与哈萨克斯坦合作。”ITS首席执行官钦吉斯·卡纳皮亚诺夫说。

BHM Capital首席执行官阿卜杜勒·哈迪·阿尔-萨迪表示：

“AIFC Connect凸显跨境资本市场合作日益重要。通过Tabadul与AIX连接，体现了中东与中亚市场间无障碍准入的共同追求。通过与投资者协同、深化监管协调及提升哈萨克斯坦机遇知名度，此市场潜力将获充分认可，为双方投资者创造真实价值。”

今年，纳斯达克迪拜交易所与阿斯塔纳国际交易所（AIX）宣布中央托管库直接链接。欧亚开发银行在AIX成功发行首笔迪拉姆债券，成为哈萨克斯坦首家此类发行人。2024年，AIX加入Tabadul数字交易所枢纽。

GWM Capital Ltd创始人兼首席执行官阿尔曼·巴塔耶夫与AIFC绿色金融中心业务发展总监纳吉玛·阿尤巴耶娃分享了企业通过AIFC成功运营案例及扩展中亚投资者参与潜力。活动主持人AIFC客户关系总监巴乌尔詹·坎金。

根据GFCI 38排名，AIFC位居东欧与中亚首位，得益于定制环境助力哈萨克斯坦吸引资本。自2018年起，通过AIFC平台引入193亿美元投资。AIFC注册4800余家来自90多国企业，包括美国、英国、中国、土耳其、新加坡、阿联酋等。

“阿斯塔纳”国际金融中心（AIFC）是独立辖区，提供有利法律监管环境及发达基础设施，支持企业开办、投资吸引、就业创造及哈萨克斯坦经济发展。

AIFC Connect是金融与工业领域专家及高管与AIFC倡议及哈萨克斯坦投资机遇互动的专属平台。此前已在新加坡、伦敦、迪拜、首尔、香港、北京举办。

【编译：木合塔尔·木拉提】