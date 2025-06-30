哈萨克斯坦拟允许对部分赛加羚羊角进行合法出口

生态部表示，2023-2024年赛加羚羊数量调控行动中获取的羚羊角目前由国有企业“Охотзоопром”负责保管，储存在配备视频监控、恒温控制及完善安全措施的专用租赁设施内。

然而，受《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）限制，目前无法对羚羊角进行利用。

生态部进一步明确，若今年秋季启动新一轮调控，所得羚羊角同样将由“Охотзоопром”存储。

CITES相关限制预计将在今年11月召开的缔约方会议上讨论，若限制解除，将允许羚羊角出口。

此前，生态和自然资源部长叶尔兰·尼桑巴耶夫表示，根据科学家提供的生物学依据，哈萨克斯坦约20%的赛加羚羊需进行数量调控。若狩猎获批，相关行动将于秋季展开。

此外，西哈州江格尔汗农业技术大学副校长、生物学博士阿尔然·沙姆希丁对赛加羚羊相关研究进行了说明。据悉，出于自然调控需求，2023年全国共射杀4.2万头赛加羚羊。

根据今年春季的普查数据，哈萨克斯坦境内的高鼻羚羊数量已达390万头，远超1974年创下的历史最高纪录——120万头。

值得一提的是，不久前，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示将向中国政府赠送1500只赛加羚羊，以协助中国在西部地区恢复该物种的种群数量。

【编译：木合塔尔·木拉提】