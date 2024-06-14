哈萨克斯坦对食糖出口做出限制

哈萨克斯坦农业部新闻中心消息，根据农业部2024年6月11日签发的《关于糖出口的一些问题》第196号政府令，将对从哈萨克斯坦向包括欧亚经济联盟成员国在内的其他国家和地区进行的食糖出口活动做出实行临时限制，限制期至2024年8月31日为止。

该禁令不影响过境贸易活动。即他国食糖产品过境哈萨克斯坦运往其他国家，或者欧亚经济联盟一成员国的食糖产品经哈萨克斯坦运输至另一个成员国境内的活动，均不再禁令限制范围内。

- 政令自6月14日起开始生效。对外贸易政策和参与国际经济组织跨部门委员会于2024年5月6日通过了对食糖生产实行临时限制的决定。- 农业部消息称。

进入夏季以来，国内市场上居民和工业消费者的食糖消费量均有所增加。为了保障国内市场食糖的稳定供应，防止其逆向出口，政府出台了临时禁止食糖出口的措施。

农业部表示，目前国内的食糖储备足以满足市场需求，在甜菜成熟并完成加工为食糖成品前不至于出现供应不足。

此外，国内糖厂还从第三国进口甘蔗原料用于制糖。

农业部将继续受理工业加工用原糖免税进口申请。在欧亚经济委员会框架内，今年哈萨克斯坦共和国同意了30万吨原糖的免税进口配额。

【编译：木合塔尔·木拉提】