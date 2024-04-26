霍沙诺夫：新疆占哈萨克斯坦对华贸易总额的一半以上

霍沙诺夫在会见中表示，新疆是中国与哈萨克斯坦友谊的窗口，在两国全面战略伙伴关系中发挥着特殊作用。他建议两国议会加强交流合作，定期跟踪双边协议和共识的落实情况。

双方还就双边经贸关系发展进行了讨论。

-新疆占哈萨克斯坦对华贸易总额的一半以上，去年两国实施的免签政策在促进双边贸易中发挥了重要作用。应托卡耶夫总统的指示，近期在乌鲁木齐设立了QazTrade贸易代表处，这将为两国经贸合作带来新的机遇。-霍沙诺夫指出。

此外，双方还探讨了在哈萨克斯坦境内建立电子商务联合区域仓库基础设施的设想，以及在运输物流、农业、跨境水资源、旅游等领域的合作问题。

马兴瑞表示，托卡耶夫总统近日访问新疆意义重大。当前，中国新疆与哈萨克斯坦各州市的合作达到了历史上前所未有的高度。他强调，哈萨克斯坦是中国“一带一路”倡议的重要合作伙伴，双方在经贸、能源、基础设施等领域合作潜力巨大。他表示，中哈第三条跨境铁路“阿亚古兹—塔城”将进一步拓展新疆与哈萨克斯坦边境地区的联系，强化其作为中国通往中亚的重要通道的作用。

另外，访问期间，马吉利斯代表团还考察了大型农业机械制造企业Xinjiang Xinyan公司，了解该企业生产情况。

【编译：阿遥】