哈萨克斯坦建材价格对房地产市场的影响

哈萨克斯坦的建筑材料价格在过去一年中上涨了2%。涨幅最明显的是奇姆肯特市和突厥斯坦州，阿斯塔纳市、阿拉木图市和江布尔州涨幅最小。

哈萨克斯坦建筑企业联盟认为，建材价格上涨主要原因是进口依赖。据该行业协会阿拉木图分会负责人提穆尔·努尔塔耶夫称，按价值计算，65%的建筑材料进口的。

- 也就是说，如果在俄罗斯、中国、土耳其某个地方建材价格上涨，那么我们就会输入外部通货膨胀。也就是说，国际金属价格上涨，哈萨克斯坦的价格也会随之上涨。- 他说。

哈工业部估计，这些产品的实物进口份额为35%。据工业部建筑预算标准司司长阿塞尔·努拉赫梅托娃称，五年来哈萨克斯坦已经启动了138种新的建筑材料生产项目，以促进建材产品的本地份额，包括玻璃板，瓷砖，隔热材料，水泥等。

而哈房地产经纪人协会认为，相比建筑材料价格，住房价格受需求的影响更大。同时，现在平均每月的房屋买卖交易数量远低于几年前，仅为当时交易量的1/3。

【编译：木合塔尔·木拉提】