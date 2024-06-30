哈萨克斯坦拟对通过跨境电商平台购买进口商品征税

据哈财政部国家税收委员会报道，目前，哈萨克斯坦公民和欧亚经济联盟成员国公民一样，如果在外国市场购买商品的总金额不超过200欧元，即99490坚戈，可以免交税款。

两年前，这一门槛是1000欧元，即近50万坚戈。由于制裁和多国对俄罗斯的货物供应减少，这一门槛暂时提高。今年3月底，该标准已停止执行。

目前，通过跨境电商平台购买的商品受欧亚经济委员会理事会第107项决定监管。根据规定，通过国际快递发送的个人自用物品超过免税进口额度的，按15%的税率征税，每公斤不低于2欧元。免税进口的额度是200欧元，但不超过31公斤。

据欧亚经济委员会消息称，部分类型的食品和农产品，包括肉类、鱼类、奶制品、蛋类、蔬菜、谷物和谷物制品、酒精和非酒精饮料，以及轻工业产品、宝石、建筑材料和机动车辆，可以15%的税率征税。

最低5%的税率预计将适用于动植物、水果和坚果、咖啡、茶叶和可可、动物饲料、化学品（包括药品）、印刷产品、纺织品、黑色和有色冶金产品、电器和光学产品。

通过跨境电商平台购买的其他商品，进口税率预计为10%。

【编译：木合塔尔·木拉提】