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    17:13, 24 七月份 2025 | GMT +5

    马克龙夫妇对美国网红欧文斯提起诽谤诉讼

    哈萨克国际通讯社讯）据BBC报道，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）与其妻子碧姬·马克龙（Brigitte Macron）于周三（7月23日）在美国特拉华州对美国右翼网红坎迪斯·欧文斯（Candace Owens）提起诽谤诉讼，指控她散播“荒谬且离奇的虚构言论”。

    Макрон
    Фото: Legion-Media

    欧文斯长期在其热门播客与社交媒体上声称碧姬“生为男性”，甚至在2024年 3月表示，她愿意以“整个职业声誉”作为赌注，坚称碧姬“其实是男性”。

    在周三发布的一集播客中，她坚持其说法，并对诉讼嗤之以鼻，称这“太滑稽了”。她还嘲讽碧姬，称这场诉讼是“明显且绝望的公关策略”。

    这项阴谋论已在边缘网路社群流传多年，声称碧姬原名为让-米歇尔·特罗涅（Jean-Michel Trogneux），这是她兄弟的名字。欧文斯将这一说法传播给其近700万名X（前推特）粉丝，并于今年初推出名为《成为碧姬》（Becoming Brigitte）的影片系列。

    马克龙夫妇透过律师发表声明表示，他们曾多次要求欧文斯撤回言论，但“最终认为诉诸法律是唯一可行的补救途径”。

    标签:
    国际 法国
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
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