马克龙夫妇对美国网红欧文斯提起诽谤诉讼

欧文斯长期在其热门播客与社交媒体上声称碧姬“生为男性”，甚至在2024年 3月表示，她愿意以“整个职业声誉”作为赌注，坚称碧姬“其实是男性”。

在周三发布的一集播客中，她坚持其说法，并对诉讼嗤之以鼻，称这“太滑稽了”。她还嘲讽碧姬，称这场诉讼是“明显且绝望的公关策略”。

这项阴谋论已在边缘网路社群流传多年，声称碧姬原名为让-米歇尔·特罗涅（Jean-Michel Trogneux），这是她兄弟的名字。欧文斯将这一说法传播给其近700万名X（前推特）粉丝，并于今年初推出名为《成为碧姬》（Becoming Brigitte）的影片系列。

马克龙夫妇透过律师发表声明表示，他们曾多次要求欧文斯撤回言论，但“最终认为诉诸法律是唯一可行的补救途径”。