反对校园暴力 哈萨克斯坦9月1日起全国范围启动反欺凌计划

据哈萨克斯坦教育部消息，该计划依据儿童福祉指数原则及国内外法律法规制定，融合了国际反欺凌最佳实践经验。

该计划已在哈萨克斯坦9个地区的50所学校进行试点，建立了预防欺凌的系统机制。试点结果显示，阿斯塔纳、阿拉木图、阿拜州和江布尔州的学校效果最为显著。这些学校成功实施了“投诉-分析-帮助计划-监督”的模式，组建了专门的反欺凌小组并落实后续监督措施。

哈萨克斯坦教育部儿童权益保护委员会主席纳斯姆詹·沃斯潘诺娃表示：

“我们将‘DosbolLIKE’计划视为预防欺凌的长期工具。试点结果表明，教师、家长和学生的共同参与能够有效降低冲突水平，培养信任与尊重的校园文化，使学校环境更加安全和舒适。”

该计划还包括大规模的专业人员培训。目前，已有超过2500名教师、心理学家和教育工作者接受了培训，计划到年底将培训人数提升至8000人以上。

根据此前报道，7月30日在阿斯塔纳举行的会议上，专家学者指出，儿童间暴力行为的传播会扭曲儿童的认知，对心理状态及情绪健康造成不利影响。

值得一提的是，我国儿童数量已接近700万，占总人口的35%。

【编译：木合塔尔·木拉提】