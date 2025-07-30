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700万儿童的未来不容忽视——专家警示未成年数字安全风险
（哈萨克国际通讯社讯）7月30日，阿斯塔纳就LGBT宣传对儿童和青少年影响的研究结果举行专题讨论会。来自政府部门、学术界、公共组织的代表，以及议员、专家学者等出席了此次活动。
会议期间，教育部儿童权益保护委员会主席纳斯姆詹·沃斯潘诺娃围绕儿童信息环境与数字安全问题发表了观点。
—我国儿童数量已接近700万，占总人口的35%。根据《儿童权利公约》，国家有责任防止未成年人接触可能危害其身心健康的信息内容。为此，教育部与联合国儿童基金会于2023年联合开展了一项研究，评估儿童的数字素养水平，并识别其在互联网上可能面临的风险。研究结果令人担忧。-沃斯潘诺娃表示。
她指出，信息对儿童心理的影响不容忽视，任何信息传播都具有双重效应。
—从负面信息来看，它可能会扭曲儿童的认知，干扰他们的想象力，诱发新的行为模式，从而对心理状态及情绪健康造成不利影响。此外，儿童间暴力行为的传播，以及个人数据遭滥用等问题也不容小觑。-沃斯潘诺娃强调。
据此前报道，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员叶迪尔·詹伯尔申提出，应通过法律对公开或间接进行LGBT宣传的行为施以刑事处罚。
【编译：阿遥】