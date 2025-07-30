700万儿童的未来不容忽视——专家警示未成年数字安全风险

—我国儿童数量已接近700万，占总人口的35%。根据《儿童权利公约》，国家有责任防止未成年人接触可能危害其身心健康的信息内容。为此，教育部与联合国儿童基金会于2023年联合开展了一项研究，评估儿童的数字素养水平，并识别其在互联网上可能面临的风险。研究结果令人担忧。-沃斯潘诺娃表示。